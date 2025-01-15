İsrail'den Philadelphi Koridoru Açıklaması - Son Dakika
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İsrail'den Philadelphi Koridoru Açıklaması

İsrail Başbakanlık Sözcüsü, Philadelphi Koridoru'ndan çekilme iddialarını yalanladı.

15.01.2025 21:46
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İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

İsrailli Sözcü Dostri, X sosyal medya hesabından, İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddialara ilişkin bir paylaşım yaptı.

İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekileceğine dair haberlerin doğru olmadığını belirten Dostri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koridordaki İsrail kontrolünden vazgeçmediğini iddia etti.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Hamas'ın İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'nda konuşlandırılması konusunda değişiklik yapılması talebinden son anda vazgeçtiği öne sürülen açıklamada, "ateşkes anlaşması taslağında açık kalan bazı hususların bu gece kapatılacağının ümit edildiği" kaydedildi.

İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze- Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı aktarılmıştı.

Trump: "Ateşkes konusunda anlaşma sağlandı"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıklamıştı.

Donald Trump, açıklamasında, " Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordu radyosu, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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