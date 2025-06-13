İsrail'den Sığınak Uyarısı Kaldırıldı

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, ülkedeki halkın sığınaklarda ya da buralara yakın bölgelerde durmasına gerek kalmadığını bildirdi.

İç Cephe Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsraillilerin sığınaklarda ya da buralara yakın yerlerde durmalarına ilişkin yaptığı uyarıyı kaldırdı.

Öte yandan İsrail basını, İran'ın bu sabahki saldırıya misilleme için gönderdiği 100'den fazla kamikaze insansınız hava aracının (İHA) İsrail toprakları dışında imha edildiğini yazdı.

Haberde, İran'ın gönderdiği İHA'ların Suriye ve Ürdün üzerinde imha edildiği aktarıldı.

İran'ın gönderdiği İHA'ların tamamın İsrail toprakları dışında imha edildiğine ilişkin Tel Aviv'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıklamıştı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.