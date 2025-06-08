İsrail'den sivillere saldırı: 6 ölü, 50 yaralı

- İsrail yine yardım almaya giden sivilleri vurdu: 6 ölü, 50 yaralı

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almaya giden sivillere ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir kez daha insani yardım almaya giden sivillere ateş açtı. İsrail güçlerinin bölgenin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almaya giden sivillere ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı. Filistinli kaynaklar, ölü ve yaralıların Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne nakledildiğini aktardı.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Medya Ofisi'ne göre, ABD ve İsrail destekli yeni yardım mekanizmasının 10 gün önce faaliyete geçmesinden bu yana yardım dağıtımı sırasında yaşanan can kaybı 116'ya ulaştı.