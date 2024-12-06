İsrail ordusu, Suriye- Lübnan arasındaki sınır kapılarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Suriye'nin Lübnan'a açılan sınır kapılarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Hedef alınan Suriye toprakları içerisindeki sınır kapılarının Hizbullah tarafından, "Lübnan'a silah getirmek için kullanıldığı" iddia edildi.
Açıklamada, hangi sınır kapılarının vurulduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan Lübnan basını, İsrail'in hava saldırılarında Suriye'nin Lübnan'a açılan 2 sınır kapısının hedef alındığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Suriye-Lübnan Sınırına Hava Saldırısı - Son Dakika
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