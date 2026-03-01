İsrail'den Tahran'a Hava Operasyonu

(ANKARA) - İsrail Ordusu, İran'ın başkenti Tahran merkezindeki İran hedeflerine yönelik geniş çaplı yeni hava operasyonu başlattığını açıkladı. Saldırıların, İran Devlet Televizyonu, İran Kızılay binası ve üç farklı hastanenin yakına gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail Ordusu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun "Aslanın Kükreyişi" adıyla yürütüldüğü belirtilerek, Hava Kuvvetleri'nin ve Asker,i İstihbarat Başkanlığı'nın yönlendirmesiyle İran yönetimine ait hedeflerin vurulduğu" kaydedildi.

Açıklama şu şekilde:

"'Aslanın Kükreyişi' operasyonunda ilk kez İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran'ın merkezinde İran'daki terör rejimine ait hedefleri vuruyor. Son dakika: Hava Kuvvetleri, Askeri İstihbarat Başkanlığı'nın yönlendirmesiyle Tahran'ın merkezindeki İran'daki terör rejimine ait hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. Son 24 saat içinde Hava Kuvvetleri, hava üstünlüğünü tesis etmek ve Tahran'a uzanan operasyonel hattı açmak amacıyla kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi."

İsrail'den sivillerin olduğu yerlere saldırı

İran'ın devlet ajansı IRNA da Tahran'da Seyyed Khandan ve Qasr kavşakları ile Vanak Meydanı ve Motahari Caddesi civarında füze ve hava saldırıları nedeniyle "korkunç patlamalar" sesi duyulduğunu bildirdi. Vurulan yerler arasında İran Devlet Televizyonu, İran Kızılay binası ve üç farklı hastanenin yakını olduğu ifade edildi.

Katz: "Zalim Hamaney, 'Aslan'ın Kükremesi' Operasyonu'nun ilk darbesinde, diğer üst düzey isimlerle birlikte engellendi"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Zalim Hamaney, 'Aslan'ın Kükremesi' Operasyonu'nun ilk darbesinde, İran teröristlerinin kalesi olan bölgedeki diğer üst düzey isimlerle birlikte engellendi. İsrail'i yok etmeye çalışanlar yok edildi. Adalet yerini buldu ve kötülük ekseni ölümcül bir darbe aldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu liderliği ve kararlılığı için, İsrail Savunma Kuvvetleri'ni ise mükemmel performansı için tebrik ederim. İsrail Devleti'ni savunmak için tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz."