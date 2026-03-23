İsrail'den Tahran'a Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Tahran'a Saldırı

23.03.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Tahran'da Devrim Muhafızları karargahına geniş çaplı saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırı dalgasının bir parçası olarak Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ana karargahını vurduğunu iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'a yönelik birkaç saat önce düzenlenen saldırı dalgası hakkında bilgi paylaşıldı.

Tahran'ın merkezinde DMO'nun ana karargahının hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, tesisin koordinasyon ve Besic güçlerini yönetmekten sorumlu olduğu savunuldu.

Öte yandan bir diğer açıklamada İsrail ordusunun gece boyunca Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası düzenlediği kaydedildi.

Saldırılar sırasında karargah ve üslerin yanı sıra silah üretim tesislerinin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, 100'den fazla mühimmat kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda DMO'ya ait, bir Kudüs Gücü üssü, bir hava savunma karargahı, bir kara kuvvetleri karargahı, bir istihbarat karargahı, bir deniz seyir füzesi üretim tesisi, balistik füzelerle iligli diğer üretim ve araştırma tesislerinin hedef alındığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 22:35:12.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.