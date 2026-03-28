İsrail'den Tahran'a Saldırı Dalga
İsrail'den Tahran'a Saldırı Dalga

28.03.2026 19:22
İsrail ordusu, Tahran'da İran'ın silah tesislerini hedef alan bir saldırı dalgasını tamamladı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı bir saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Tahran yönetimin askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik saldırıların sürdüğü iddia edildi.

Tahran'da Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı bir saldırı dalgasının tamamlandığı duyurulan açıklamada, saldırı dalgasının gece saatlerinde 50 savaş uçağıyla düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, İran Denizcilik Sanayi Kurumunun gemi, denizaltı, insanlı ve insansız ekipmanın yanı sıra motor ve silah araştırma, geliştirme ve üretiminden sorumlu olduğu belirtildi.

Saldırıyla İran'ın deniz silahları üretme kabiliyetinin zayıflatıldığı öne sürülen açıklamada, hedef alınan silah üretim tesislerinin ise çeşitli silah sistemleri ve hava savunma sistemlerinin üretimi ve geliştirilmesinden sorumlu olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Tahran'a Saldırı Dalga - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'den Tahran'a Saldırı Dalga - Son Dakika
