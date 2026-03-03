İsrail'den Tahran'a Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtilirken öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin yer aldığı bölge için saldırı tehdidinde bulunuldu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Tahran'da bir bölgenin kırmızı işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması uyarısında bulunarak kısa bir süre sonra İsrail ordusunun saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Öte yandan AA İran muhabiri, Tahran'da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.