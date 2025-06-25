İsrail'den Trump'a Yalanlama

İsrail'deki Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Haham Aryeh Deri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD uçaklarının düzenlediği saldırı sonrası İsrail'in İran'daki "Fordo Nükleer Tesisi'ne ajanlarını gönderdiği" yönündeki açıklamasını yalanladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun ortaklarından Şaş Partisi lideri Deri, yerel bir haber sitesine İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Deri, Tel Aviv'in değerlendirmeleri ve uydu görüntülere dayanarak saldırılar sonrası İran'daki nükleer tesislerde "hasar oluştuğunu" söyledi.

İran'ın "nükleer ve füze programının İsrail için varoluşsal bir tehdit" olduğunu ileri süren Deri, "bu tehdidin ortadan kalktığını" iddia etti.

Tahran'ın nükleer tesislerinde ne kadar hasar olduğu veya vurulan tesislerde zenginleştirilmiş uranyum olup olmadığı yönündeki soruya Deri, "Kimse kesin olarak bilmiyor, çünkü henüz oraya giden olmadı." ifadesini kullandı.

Trump, NATO zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde bu sabah yaptığı açıklamada, 22 Haziran'daki ABD ordusunun düzenlediği saldırı sonrası İsrail'in İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne "ajanlarını gönderdiğini ve tesisin tamamen yok edildiğini rapor ettiklerini" iddiasını ortaya atmıştı.