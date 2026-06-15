İsrail'den Trump'ın Anlaşmasına Sert Tepki

(ANKARA) - İsrailli siyasetçiler, ABD ile İran arasında yapılan ve Lübnan'ı da kapsadığı belirtilen mutabakat zaptına tepki gösterdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz" derken; hükümet ve muhalefet kanadından da sert güvenlik vurgulu açıklamalar geldi.

İsrail'de üst düzey siyasi isimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaptığı ve Lübnan'ın da dahil olduğu belirtilen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz" ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, İsrail'in ABD'ye tabi olmadığını ve bağımsız bir devlet olduğunu belirterek, Hizbullah konusunda taviz verilmemesi gerektiğini savundu.

Muhalefet liderlerinden Yair Golan, hükümetin süreci yanlış yönettiğini ve askeri kazanımların boşa harcandığını ileri sürdü.

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve Knesset Üyesi Benny Gantz ise İsrail'in kuzey ve çevresindeki güvenlik hareket serbestisinin korunması gerektiğini ifade ederek, askeri varlığın sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de anlaşmanın İsrail ve "özgür dünya" için kötü olduğunu savunarak, İran'a karşı askeri seçeneklerin gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise hükümeti strateji eksikliğiyle eleştirerek mevcut süreci "başarısız yönetim" olarak değerlendirdi.