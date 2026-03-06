İsrail Lübnan'da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı - Son Dakika
İsrail Lübnan'da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı

İsrail Lübnan\'da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı
06.03.2026 21:13
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kozah beldesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne ait bir mevziyi hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kozah beldesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait bir mevziyi hedef aldığı bildirildi.

BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİNİ HEDEF ALDILAR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Kozah beldesinde UNIFIL bünyesinde görev yapan Gana askerlerine ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu Gana askerleri arasında yaralılar olduğu belirtildi. UNIFIL'den saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Gana, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail Lübnan'da BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı - Son Dakika
