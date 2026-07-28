İsrail'den Yeni Kaçak Yerleşim - Son Dakika
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İsrail'den Yeni Kaçak Yerleşim

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İsrailliler, Batı Şeria'da üçüncü kez kaçak yerleşim kurdu, Filistinlilerin evleri tehdit altında.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinde gasbettikleri toprak üzerinde yeni bir kaçak yerleşim kurdu.

Selfit kentinin doğusundaki Yasuf Köyü Meclis Başkanı Cuma Abdulfettah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nasba bölgesinde Filistinlilere ait evlerin 50 metre yakınına çadır kurarak yeni bir kaçak yerleşim oluşturduklarını söyledi.

Abdulfettah, bunun son iki günde bölgede kurulan üçüncü kaçak yerleşim yeri olduğunu belirtti.

Bölgenin İsrailliler tarafından sürekli ihlallere maruz bırakıldığını belirten Abdulfettah, Filistinlilere ait iki evin de yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Abdulfettah, yeni kaçak yerleşimlerin kurulmasının "kaçak yerleşimleri fiili olarak dayatma ve Filistin vatandaşlarının hareket özgürlüğünü kısıtlama politikasının" bir parçası olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprakları olarak kabul etmekte ve İsrail'in oradaki tüm yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak kabul ediliyor.

Batı Şeria'da büyük sorun haline gelen kaçak yerleşimler, Filistin topraklarını gasebeden İsrailliler tarafından genellikle Filistin topraklarına mobil evler veya çadırlar kurularak oluşturulan ve daha sonra İsrail hükümetinin desteğiyle kalıcı hale getirilen yerlere dönüştürülüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Yeni Kaçak Yerleşim - Son Dakika

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