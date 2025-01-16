İsrail'den Zor Karar: Ateşkes ve Esir Takası

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklemenin "zor bir karar" olduğunu ancak kabinenin anlaşmayı onaylamak zorunda olduğunu belirtti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İtalya'nın başkenti Roma Büyük Sinagogu'nda Yahudi liderlere hitap eden Dışişleri Bakanı Saar, ateşkes ve esir takası anlaşması üzerine açıklamalarda bulundu.

Saar, İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesinde yarın oylanacak ve hükümetin onayına sunulacak anlaşmayı kabul etmenin "çok zor bir karar" olduğunu ancak 98 İsrailli esirin serbest kalması için "bu kararı almak zorunda olduklarını" savundu.

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi, sabah yerel saatle 11.00'de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacak.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşması hükümetin onayına sunulacak.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmıştı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıklamıştı.

Donald Trump, açıklamasında, " Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.