İsrail'den Zor Karar: Ateşkes ve Esir Takası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Zor Karar: Ateşkes ve Esir Takası

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak zorunda olduklarını duyurdu.

16.01.2025 04:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklemenin "zor bir karar" olduğunu ancak kabinenin anlaşmayı onaylamak zorunda olduğunu belirtti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İtalya'nın başkenti Roma Büyük Sinagogu'nda Yahudi liderlere hitap eden Dışişleri Bakanı Saar, ateşkes ve esir takası anlaşması üzerine açıklamalarda bulundu.

Saar, İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesinde yarın oylanacak ve hükümetin onayına sunulacak anlaşmayı kabul etmenin "çok zor bir karar" olduğunu ancak 98 İsrailli esirin serbest kalması için "bu kararı almak zorunda olduklarını" savundu.

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi, sabah yerel saatle 11.00'de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacak.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşması hükümetin onayına sunulacak.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmıştı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıklamıştı.

Donald Trump, açıklamasında, " Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kabine, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Zor Karar: Ateşkes ve Esir Takası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Zor Karar: Ateşkes ve Esir Takası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.