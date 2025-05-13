İsrail Dışişleri Bakanı Saar Japonya'da Açıklama Yaptı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Japonya ziyaretinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) yeterli insani prensipleri karşılamadığı gerekçesiyle katılmayacağını duyurduğu "ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırma" planına uluslararası toplumdan destek istedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Saar, Tokyo'da Japon mevkidaşı Iwaya Takeshi ile gerçekleştirdiği görüşme sonra basına açıklama yaptı.

Japonya'yı 15 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı olduğunu söyleyen Saar, ikili ilişkileri ekonomi, savunma, inovasyon, bilim, teknoloji ve halklar arasındaki bağlar başlıklarında ilerletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ülkesinin Gazze'de 53 bine yakın can alan ve 19 aydır sürdürdüğü saldırılarından dolayı Hamas'ı suçlayan Saar, Japonya'ya 7 Ekim saldırısını kınaması ve İsrail'e destek açıklamalarından dolayı teşekkür etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'nin Gazze'de insani yardımların dağıtılması planını desteklediklerini belirterek uluslararası toplumu da bu girişime destek vermeye çağırdı.

ABD'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yeni plan

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım girişini durdurmuş, 18 Mart'ta ise ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun 19 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, yardım girişinin engellenmesi büyük bir insani krize neden olmuştu.

Uluslararası tepkileri azaltmak isteyen Tel Aviv yönetiminin, İsrail ordusunun dahil olduğu sınırlı bir insani yardım dağıtımı planı üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

İsrail basını, yardımların dağıtımının yeni kurulacak uluslararası bir vakıf tarafından yapılacağını aktarmıştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanması için talimat verdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ise İsrail'in içinde yer aldığı ABD'nin sunduğu yeni yardım dağıtım planını kabul etmediklerini ve buna katılmayacaklarını duyurmuştu. Yardımların, çatışmanın bir tarafı aracılığıyla dağıtılmasının, "tarafsızlık, eşitlik ve insaniyet" prensibine aykırı olduğu vurgulanmıştı.