İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi yıktı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde bulunan Velece köyünde Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Velece Köy Meclisi Başkanı Hıdır el-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin izinsiz inşaat yapıldığı iddiasıyla 2 evi tamamen, bir evi de kısmen yıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana köylerine yönelik baskınları da artırdığını ve bu dönemde 8 evi yıktığını ifade eden Arac, İsrail'i, köy sakinlerini topraklarından çıkarmak amacıyla onlara baskı uygulamakla suçladı.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Kudüs'teki İsrail belediyesinin şehirdeki Yahudi yerleşim birimlerine inşaat izni verdiğini, Filistinlilere inşaat izni verilmesine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığını belirtiyor.