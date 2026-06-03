İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Evi Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Evi Yıktı

03.06.2026 10:32
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İsrail ordusu, Doğu Kudüs'te bir Filistinli aileye ait evi ve iş yerini yıktı. Yıkım kararı ruhsatsız inşa iddiasıyla alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilere ait bir ev ile iş yerini yıktı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Caba beldesine düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail askerleri, beldede Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini yıktı.

Yıkılan evde 13 nüfuslu 2 aile yaşıyordu.

Açıklamada, İsrail makamlarının, 11 yıllık binanın sahibi Sultan'a geçen hafta 10 bin şekel para cezası verdiği ve söz konusu cezanın ödendiği ifade edildi.

Ancak yaklaşık 4 gün önce "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla Sultan'a yıkım kararının tebliğ edildiği aktarıldı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Evi Yıktı - Son Dakika

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