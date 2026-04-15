İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Evleri Yıktı
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Evleri Yıktı

15.04.2026 16:42
İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te 2 evi yıkarak Filistinlileri zorla yerinden etme faaliyetlerine devam etti.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te İseviyye ile Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldelerinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği ev yıkımlarıyla Filistinlileri zorla yerinden etme ve bölgeyi Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başındaki Silvan beldesinin Bostan Mahallesi'nde "Kralın Bahçesi" isimli sözde park projesi için Filistinlileri zorla yerinden eden İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, bölgede yaşayan Filistinli Salih el-Duveyk'e ait bir evi yıktı.

Böylece Bostan Mahallesi'nde İsrail'in son iki yılda yıktığı ev sayısı 46'ya yükseldi. Bölgede yaşayan 1500 Filistinli ise evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ayrıca, İsrail makamları, Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalmasına karşın işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı İseviyye'de de "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir evi yıktı.

