İsrail'e 50 Kargo Uçağıyla Askeri Malzeme Sevk Edildi - Son Dakika
İsrail'e 50 Kargo Uçağıyla Askeri Malzeme Sevk Edildi

09.03.2026 16:08
ABD'nin desteğiyle İsrail'e 50 kargo uçağıyla askeri malzeme gönderildi, sevkiyat devam edecek.

TEL ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılara başlamasından bu yana silah, askeri teçhizat ve çeşitli mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı İsrail'e indi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taşınan askeri malzemelerin İsrail ordusuna teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'e nakledilen ve orduya teslim edilen 50 kargo uçağı askeri malzemenin, bin tonun üzerinde silah, askeri teçhizat ve mühimmatı içerdiği kaydedildi.

Açıklamada askeri mühimmatın İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Müdürü Amir Baram'ın talimatıyla sevk edildiği belirtilerek, nakliyenin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarla eş zamanlı gerçekleştirildiği ve önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Söz konusu sevkiyatın hangi ülkelerden yapıldığına yer verilmeyen açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığının ABD ve Almanya'daki misyonları aracılığıyla yürütüldüğünün belirtilmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e 50 Kargo Uçağıyla Askeri Malzeme Sevk Edildi

