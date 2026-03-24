İsrail'e Eş Zamanlı Misilleme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e Eş Zamanlı Misilleme

24.03.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Hizbullah, İsrail'in güney ve kuzeyine roket ve füze saldırıları düzenledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın bir saatten kısa süre içerisinde İsrail'in güneyine yaptığı misillemesinin ardından Necef bölgesinde Dimona Nükleer Santrali'ni de içine alan geniş bir alanda sirenler çaldı.

Güneydeki sirenlerle eş zamanlı olarak İsrail'in kuzeyindeki Karmiel'de de Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan roketler nedeniyle sirenler devreye girdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzelerinin parçalarının güneydeki farklı bölgelere düştüğünü, Hizbullah'ın ise eş zamanlı olarak en az 5 roket ateşlediğini kaydetti.

İran ve Hizbullah misillemelerinde doğrudan isabet ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e Eş Zamanlı Misilleme - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:51:25. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'e Eş Zamanlı Misilleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.