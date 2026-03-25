İsrail'e İran Füze Misillemesi

İran'ın füze misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde bulunan Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseldi.

İran'ın yeni misillemesinin hemen ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail basını, ülkenin kuzeyinde bulunan Hadera kentindeki Rabin Elektrik Santrali çevresine düzenlenen füze saldırısıyla ilgili detaylara yer verdi.

Saldırının ardından santralin çevresinden yoğun dumanların yükseldiğini aktaran Kanal 12 televizyonu, ülke genelinde 30 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini belirtti.

Öte yandan İsrail Elektrik Şirketi'nden yapılan açıklamada, İran misillemesi nedeniyle Rabin Elektrik Santrali'nin altyapısında herhangi bir hasar oluşmadığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu ise İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu bildirdi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan ikinci bir uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.