İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan İHA saldırısında 3 asker yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan İHA saldırısında 3 asker yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan\'dan yapılan İHA saldırısında 3 asker yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 askerin yaralandığını bildirdi. Patlama sonucu bir asker ağır, ikisi hafif şekilde yaralandı. Hizbullah ise saldırının ilk defa silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

16.05.2024 17:35
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İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 askerin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklamasında, bugün erken saatlerde patlayıcı yüklü bir İHA'nın Lübnan topraklarından İsrail'e geçtiği ve Metula yerleşim biriminde patladığı belirtildi.

Patlama sonucu İsrail askerlerinden birinin ağır, ikisinin hafif şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın incelendiği ve yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metula yerleşim birimindeki askeri hedefe "ilk defa" silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.

Açıklamada, 2 adet S-5 tipi füze taşıyan SİHA'yla, bölgede konuşlu askeri araç ve çevresindeki askerlere saldırı gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan İHA saldırısında 3 asker yaralandı - Son Dakika

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