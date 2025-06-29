Filistin'de 785 Sporcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Filistin'de 785 Sporcu Hayatını Kaybetti

29.06.2025 21:49
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Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli branşlarda faaliyet gösteren toplam 785 sporcu ve spor yöneticisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli branşlarda faaliyet gösteren toplam 785 sporcu ve spor yöneticisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suzan eş-Şelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in yürüttüğü soykırım savaşı sırasında 785 sporcu, antrenör ve yönetici şehit oldu. Bunların büyük çoğunluğu Gazze Şeridi'ndeydi, 23'ü ise Batı Şeria'da yaşamını yitirdi." dedi.

Şelebi, hayatını kaybedenler arasında 437 futbolcunun da bulunduğunu, bunlardan 15'inin Batı Şeria'dan olduğunu belirtti.

Federasyonun oyuncu kayıt belgeleri ile Gazze'deki yerel federasyon şubesinden alınan bilgiler doğrultusunda rakamları belirlemeye çalıştıklarını kaydeden Şelebi, "Ancak hala enkaz altında kayıp olanlar var. İsrail'in ablukası ve sürekli bombardımanı nedeniyle Gazze'deki tüm bölgelere ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle açıklanan rakamlar kesinlik taşımıyor." diye konuştu.

Spor tesisleri hedef alındı

Şelebi, İsrail saldırılarında şu ana kadar 288 spor tesisinin tamamen ya da kısmen yıkıldığını, bunların 21'inin Batı Şeria'da bulunduğunu bildirdi.

Yıkılan tesisler arasında stadyumlar, spor salonları ve kulüp binalarının yer aldığını belirten Şelebi, "İsrail'in Filistin sporuna yönelik kasıtlı saldırılarına derhal son verilmesi, Gazze ve Batı Şeria'daki sporcuların ve tesislerin korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi yöntemler uygulamaya devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanının aldığı ateşkes kararları ve uluslararası çağrılar ise görmezden geliniyor.

Filistin kaynaklarına göre, şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayıp, yüz binlercesi ise zorla yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle onlarca çocuk dahil çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Gazze'deki yıkımla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da da saldırılarını artırdı. Filistinli kaynaklara göre bu saldırılarda en az 986 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

İsrail, onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal etmeyi sürdürürken, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına da karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Futbol, İsrail, Güncel, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'de 785 Sporcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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