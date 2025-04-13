İsrail, El Ehli Hastanesi\'ni Bombaladı

İsrail ordusu, tahliyesi için uyardığı El Ehli Hastanesi'ni bombaladı. Ordunun "Hamas komuta merkezi" olduğunu iddia ettiği binada 100'den fazla kişi tedavi görüyordu.İsrail Pazar sabahı erken saatlerde Gazze'de hizmet vermeye devam eden az sayıdaki sağlık tesisinden biri olan El Ehli Hastanesi'ni bombaladı. Hastane Müdürü Dr. Fadel Naim'e göre tesiste 100'den fazla hasta tedavi görüyordu.

İsrail ordusundan bir yetkilinin bombardıman öncesinde hastaneye telefonla ulaşarak gerçekleşecek saldırıyı bildirdiği ve bunun neticesinde bina hızla boşaltıldığı için saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Ancak Hamas idaresindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, tahliye sırasında gerekli tıbbi bakımı alamayan bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu hastanenin Hamas tarafından "komuta ve kontrol merkezi" olarak kullanıldığını iddia ediyor. Ordunun açıklamasında, "Bina, Hamaslı teröristler tarafından İsrailli siviller ve askerlere yönelik terör saldırılarının planlanması ve uygulanmasında kullanılıyordu" denildi ancak bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunulmadı.

Gazzeli sivil savunma ekipleri saldırının ameliyathanede hasara yol açtığını ayrıca yoğun bakım ünitelerine oksijen sağlayan sistemin hasar aldığını bildirdi. İran yanlısı bir televizyon olan Al-Etejah, saldırıda bölgedeki canlı yayın araçlarının da hedef alındığını aktardı. Hastane personeli ile tedavisi yarım kalan hastalar binanın çevresinde ve sokaklarda bekleyişini sürdürüyor.

BM: Tıbbi malzemeler tükenmek üzere

Saldırı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de tıbbi malzeme ve ilaçların tükenmek üzere olduğu uyarısından sonra geldi.

Uluslararası hukuk gereği koruma altında olan hastaneler savaşın başından beri İsrail tarafından sık sık hedef alındı. El Ehli Hastanesi savaşın başında, Ekim 2023'teki bir patlamada ağır hasar almıştı. İsrail geçen ay da Gazze'nin güneyindeki en büyük sağlık tesisi olan Nasser Hastanesi'ni bombalamış ve olayda iki kişi yaşamını yitirmişti.

Savaşta evlerini kaybeden on binlerce Filistinli, hastaneler ve okullara sığınmış durumda. BM, Gazze'deki 36 hastaneden çok azının bugün hizmet verebilir durumda olduğunu belirtiyor. İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde operasyon alanını Gazze'nin neredeyse tümünü kapsayacak şekilde genişleterek sivillerden güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerini boşaltmaları istendi.

Gazze'de ateşkesin bittiği 18 Mart'tan bu yana can kaybı bin 574'e yükselirken, savaşın başından beri ölen Filistinli sayısı 50 bin 944'e yükseldi.

AFP,AP/ MUK,ET

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