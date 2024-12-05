İsrail, Esir Takası İçin Fırsat Buldu

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, esir takası için ciddi olduklarını ve bu konuda fırsat bulunduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Saar, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Malta'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi.

Saar, Blinken'a İsrail'in esir takası için "ciddi olduğunu ve bu konuda fırsat bulunduğunu" söyledi.

Görüşmede ayrıca Saar ile Blinken, Suriye'deki durumu ve Lübnan'daki ateşkesi de ele aldı.

İsrail basını, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı.

Basında çıkan haberlerde, İsrail'den bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır'ın Hamas ile esir takası mutabakatına ilişkin yeni teklifini görüşeceği aktarılmıştı.