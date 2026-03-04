İsrail F-35i, Tahran'da İran uçağını düşürdü

İsrail ordusu, kendilerine ait bir F-35i (Adir) uçağının, İran'ın başkenti Tahran semalarında Yak-130 tipi muharebe-eğitim uçağını düşürdüğünü ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir F35i uçağı, kısa bir süre önce Tahran semalarında bir İran savaş uçağını (Yak-130) düşürdü. Bu, F-35 tarafından düşürülen dünyadaki ilk insanlı savaş uçağıdır." iddiasında bulunuldu.

Rusya'nın Yakovlev şirketi tarafından geliştirilen Yak-130 gelişmiş eğitim uçağı, 4. ve 5. nesil savaş uçağı pilotlarının eğitimi için kullanılıyor. 1991'de geliştirilmeye başlanan uçak, ilk uçuşunu 25 Nisan 1996'da yapmıştı.

F-35i Adir

ABD menşeli savaş uçağı F-35'in İsrail versiyonuna "Adir" adı veriliyor.

Halihazırda elinde 50 civarında "Adir" bulunan İsrail Hava Kuvvetleri'nin toplam 75 adet "Adir"e sahip olması planlanıyor.

Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretilen ve muharebede ilk defa İsrail tarafından 2018'de kullanılan "hayalet savaş uçağı" F-35'in "Adir" versiyonunda kanatlara takılan silah bölmeleriyle mühimmat kapasitesi 8 bin 100 kilograma kadar artırılmıştı.