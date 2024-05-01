İsrail, Filistin yönetiminin yıkılmasına yol açacak adımlar atacağını ABD'ye iletti - Son Dakika
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İsrail, Filistin yönetiminin yıkılmasına yol açacak adımlar atacağını ABD'ye iletti

İsrail, Filistin yönetiminin yıkılmasına yol açacak adımlar atacağını ABD\'ye iletti

İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkartması halinde Filistin'i sorumlu tutacağını ve Filistin yönetiminin yıkılmasına yol açacak adımlar atacağını ABD yönetimine ilettiği bildirildi. İsrail hükümeti, Biden yönetimine UCM'nin İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkartması halinde Filistin yönetiminin çöküşüne yol açabilecek misilleme adımları atacağını iletti. ABD yönetimi ise UCM yetkililerine tutuklama kararının hata olacağını ve desteklemediğini gizlice iletti.

01.05.2024 23:59  Güncelleme: 00:04
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İsrail'in, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkartması halinde Filistin'i sorumlu tutacağı ve Filistin yönetiminin yıkılmasına yol açacak adımlar atacağını ABD yönetimine ilettiği bildirildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan iki ABD'li ve iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail hükümeti, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimine UCM'nin İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkartması halinde Filistin yönetiminin çöküşüne yol açabilecek misilleme adımları atacağını iletti.

Axios'a konuşan İsrailli yetkililere göre, İsrail geçen haftalarda ABD'ye, Filistin yönetimi yetkililerinin UCM Başsavcısı'na İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkartması için baskı yaptığını gösteren bilgilere sahip olduğunu bildirdi.

ABD'li ve İsrailli yetkililere göre, İsrail, UCM'nin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkartması halinde Filistin yönetimini sorumlu tutacağını ve yıkılmasına yol açacak "güçlü bir eylemle" misilleme yapacağını ABD'ye iletti.

Haberde, İsrail'in atacağı olası adımlardan birinin, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin transferini dondurmak olabileceği bilgisi de yer aldı.

Axios'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili, UCM'nin tutuklama emri tehdidinin gerçek olduğunu belirterek, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İsrail kabinesinin muhtemelen Filistin yönetimini cezalandırmak için resmi bir karar vereceğini ve bunun da onun çöküşüne yol açabileceğini vurguladı.

Biden yönetimi, UCM yetkililerine tutuklama kararının hata olacağını gizlice iletti

Axios'a konuşan ABD'li yetkililere göre, Biden yönetimi, UCM yetkililerine İsrailli liderlere yönelik tutuklama kararının hata olacağını ve ABD'nin bu eylemi desteklemediğini gizlice iletti.

ABD'li yetkililerden biri, "UCM'yi (tutuklama kararı çıkartmaması) bunu yapmaması konusunda sessizce cesaretlendiriyoruz. Bu, her şeyi havaya uçuracak. İsrail, Filistin yönetimine misilleme yapacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca aynı ABD'li yetkiliye göre, Biden yönetimi, UCM'nin olası tutuklama kararının İsraillilerin düşündüğü kadar yakın bir dönemde gerçekleşmeyeceğini değerlendiriyor.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

UCM'den Netanyahu'ya tutuklama kararı iddiası

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

Adı açıklanmayan İsrailli iki yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'a ilettiği kaydedilmişti.

Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Filistin yönetiminin yıkılmasına yol açacak adımlar atacağını ABD'ye iletti - Son Dakika

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