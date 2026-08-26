İsrail, Filistinli Bakan Avar'ı Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avar'ı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyindeki Silvan beldesinde bir taziye evinde bulunduğu sırada gözaltına aldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail istihbaratının Avar'ı Silvan beldesinde ailesine ait taziye meclisinde bulunduğu sırada gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Avar'ın neden gözaltına alındığı veya hangi birime götürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Avar, bir hafta önce de aynı beldedeki evinden gözaltına alınmış ve saatlerce alıkonulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesinin İsrail polisine dayandırdığı 19 Ağustos tarihli haberinde, Filistinli bakanın, Batı Şeria'ya girişini yasaklayan idari emri 11 kez ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ileri sürülmüştü.

İsrail makamları geçen yıl da Avar hakkında Batı Şeria'ya girişini 6 ay süreyle yasaklayan karar çıkarmış, bu karar daha sonra uzatılmıştı.

Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik kısıtlamalar

İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin sportif, sosyal, siyasi ve ekonomik faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarını artırdı.

İsrail makamları bunun yanı sıra Yahudi yerleşim birimi inşaatlarını ve Filistinlilere ait evlerin yıkımını artırırken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kolaylaştırdı ve bazı Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.