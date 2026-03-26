İsrail, Filistinli Çocuk Velid'in Ölüm Soruşturmasını Kapatıyor - Son Dakika
26.03.2026 21:53
İsrail, yetersiz beslenme sonucu ölen 17 yaşındaki Filistinli Velid Ahmet'in soruşturmasını sonlandırdı.

İsrail, yaklaşık bir yıl önce yetersiz beslenme sonucunda Megiddo Hapishanesinde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli çocuk Velid Ahmet'in ölümüne ilişkin soruşturmayı kapattı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, kararda, otopsi sonucunda ölümle ilgili nedensel bir bağlantı tespit edilemediği için dosyanın kapatıldığı iddia edildi.

Mart 2025'te İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde hayatını kaybeden Filistinli çocuk Ahmet'in ölüm nedenine ilişkin davaya bakan hakim, çocuğun aç bırakılarak hayatını kaybetmesine neden olunduğuna hükmetti.

Hakim Ehud Kaplan kararında, "Çocuğun muhtemelen aç bırakılarak öldürüldüğü gerçeği gizlenemez ve gizlenmemelidir." ifadelerine yer verdi.

Buna karşın İsrailli hakim, otopsi sonucunda, çocuğun ciddi derecede zayıf olması, uyuz ve enfeksiyon gibi fiziksel sorunlarla ölümü arasında nedensel bir bağlantı kurulmasının imkansız olduğu gerekçesiyle soruşturmanın kapatılmasına karar verdi.

Ahmet'in cenazesi aradan geçen bir yıla rağmen hala İsrail tarafından rehin tutuluyor ve ailesine teslim edilmiyor.

Haaretz'in haberinde, kararın Aralık 2025'te alındığı, fakat yayın yasağı olması nedeniyle daha önce yayımlanamadığı belirtildi.

Hakimin soruşturmanın kapatılması kararına karşın İsrail polisi soruşturmanın sürdüğünü iddia etti.

Haberde, Megiddo Cezaevi'nde Ahmed ile benzer semptomları taşıyan Filistinli mahkumlar olduğu ifade edildi.

Batı Şeria'nın Silvad kasabasından olan ve aynı zamanda Brezilya vatandaşlığı da bulunan Ahmet'in daha önce yayımlanan otopsi sonuçlarına göre, ölüm nedeni kesin olarak belirlenemese de bağırsaklarında başlayan bir enfeksiyonunun vücuduna yayılarak fonksiyonlarını durdurmasına ve bayılmasına yol açmış olabileceği iddiasına yer verilmişti.

Raporda, yağ dokusunda bir azalma olduğu ve vücut kütlesinin "hastalık derecesinde zayıf" tanımına uyduğu, ölümünden önce aşırı kilo kaybı yaşadığı ve bunun bağışıklık sisteminin çökmesine yol açtığı belirtilmişti.

Ahmet, ölümünden altı ay önce molotofkokteyli atmak iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

