İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Askıya Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Askıya Aldı

İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Askıya Aldı

İsrail, Hamas ile esir takasında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteledi.

23.02.2025 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hamas ile esir takasının yedinci turunda dün salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı duyuruldu.

Kararın Hamas'ın "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" sebebiyle alındığı iddia edilerek Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü.

Serbest bırakılması beklenen esir sayısı ise 602 olarak telaffuz edildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada da, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmişti

Esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakan Hamas, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden salıverilmesine rağmen İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve ihlalde bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkililerinden Nahid el-Fahuri yaptığı açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmadan önce İsrail güçlerince darbedildiğini ve İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.

İsrail basını ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir "güvenlik toplantısı" yapma kararı aldığı ve toplantı bitene kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağını aktarmıştı.

Filistinli esirlerin serbest bırakılması kararının Netanyahu'nun "güvenlik toplantısından" çıkacak sonuca göre verileceği ve toplantıda ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının devamında atılacak adımlar ve teslim edilecek 4 İsrailli esirin cenazesinin durumunun ele alınacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Askıya Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 İddia bomba Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK’da İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 05:00:21. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Askıya Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.