İsrail, Filistinli Kadın Gazeteciyi Gözaltından Serbest Bırakarak Sınır Dışı Etti

İsrail'in 1 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli kadın gazeteci Seygal Kaddum'u serbest bırakarak, Gazze Şeridi'ne sınır dışı ettiği belirtildi.
Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1 Şubat'ta Ramallah'taki bir kontrol noktasında gözaltına aldığı Filistin televizyonu çalışanı kadın gazeteci Seygal Kaddum'u (51) serbest bıraktığı belirtildi.
Kaddum'un Damun Cezaevi'nden salıverilmesinin ardından zorla Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne sınır dışı edildiği aktarıldı.
Kaddum'un doğum yerinin Gazze olduğu, uzun yıllardır El Halil'de yaşayarak burada çalıştığı aktarılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Batı Şeria'da çalışan Gazzeli işçilerin de yalnızca doğum yeri Gazze olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı kaydedildi.
Batı Şeria'da 12 kişi gözaltına alındı
Öte yandan İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 12 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptığı belirtildi.
İsrail askerlerinin, El Halil, Beytüllahim, Eriha ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği baskınlarında 12 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 6 bin 950'ye yükseldiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 389 Filistinli hayatını kaybetti.
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