İsrail, Filistinli Öğrencilerin Eğitimine Engel Oluyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesindeki Ummul Hayr köyünde bir yolu kapatması nedeniyle Filistinli öğrenciler, uzun süren aranın ardından döndükleri eğitim hayatına sokakta devam etmek zorunda kaldı.

Fanatik İsraillilerin sabah saatlerinde köyde öğrencilerin okula ulaşmak için kullandığı yolu kapatması sonucu yaklaşık 55 öğrenci okula gidemedi.

Köy halkı, yolun açılması için oturma eylemi düzenlerken, İsrail ordusunun müdahalesi sonucu göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve çocukların doğrudan etkilendiği belirtildi.

"Polis müdahale etmedi"

Filistinli aktivist ve öğretmen Tarık el-Hezzalin, gece saatlerinde yapılan kapatmaya ilişkin yaptığı AA muhabirine, "Öğrencilerin okula ulaşmak için kullandığı yolu gaspçı İsrailliler kapattı. Polise haber verdik ancak hiçbir şekilde müdahale edilmedi." dedi.

Olayın yalnızca bir yol kapatma meselesi olmadığını belirten Hezzalin, bunun çocukların eğitim hakkını engelleyen sistematik bir uygulama olduğunu ifade etti.

Köyde yaklaşık 300 kişinin yaşadığını ve 55 öğrencinin eğitimden mahrum bırakıldığını söyleyen Hezzalin, baskıların günlük yaşamı da olumsuz etkilediğini vurguladı.

"40 gün sonra döndük, yolu yine kapalı bulduk"

Sokakta ders yapmak zorunda kalan 6. sınıf öğrencisi Sera, "Sabah uyandık, okula gitmek için hazırlandık ama yolu kapalı bulduk. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler yolu kapatmıştı, okula gidemedik." dedi.

Uzun bir aranın ardından okula döndüklerini belirten Sera, "Yaklaşık 40 gün boyunca savaş nedeniyle (ABD/İsrail-İran) eğitimden uzak kaldık. Geri döndüğümüzde yolu yine kapalı bulduk." diye konuştu.

"Dünyadaki çocuklar gibi yaşamak ve eğitim görmek istiyoruz"

"Yolun kapatılması sırasında oturma eylemi yaptık ancak İsrail ordusu üzerimize gaz attı. Oturup sokakta ders yapmak zorunda kaldık." bilgisini paylaşan Sera, "Biz öğrenmek ve dünyanın diğer çocukları gibi yaşamak ve eğitim görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Eğitim hakkı engelleniyor"

Köy sakinleri, uzun süredir devam eden saldırı ve kısıtlamaların yaşamlarını zorlaştırdığını, su ve elektrik gibi temel hizmetlerin de zaman zaman kesintiye uğradığını ifade etti.

Filistinli yetkililer, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırıların son dönemde arttığını, çok sayıda köy ve yerleşim yerinde benzer ihlallerin yaşandığını belirtiyor.

Bölgedeki gerilimin, Filistinli sivillerin günlük yaşamını ve özellikle çocukların eğitim hakkını ciddi şekilde etkilediği ifade ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.