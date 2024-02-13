İsrail, Filistinlilere ait evleri yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.
Beytüllahim sınırlarındaki Velece beldesinin Köy Meclis Başkanı Hadr el-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun buldozerlerle kasabaya baskın düzenlediğini belirtti.
İsrail güçlerinin Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu bahanesiyle yıktığını aktaran Arac, bunun İsrail'in Filistinlilere ait evleri yıkma politikasının devamı olduğu değerlendirmesini yaptı.
Arac, "Kasabada son yıllarda yüzlerce ev ruhsatsız oldukları iddiasıyla yıkıldı. Ancak İsrail'in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana inşaatların durdurulması ve yıkımlarda artış görülüyor." dedi.
Yıkılan evin sahibi Mustafa Ribah, 2 yıl önce oğlu için inşa ettiği ve mobilyalarını döşediği evin herhangi bir ön bilgilendirme ve uyarı yapılmadan içindeki eşyalarla birlikte yıkıldığını söyledi.
İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.
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