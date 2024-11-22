Tel Aviv yönetiminin "İsrail karşıtı duruşu" nedeniyle Fransa'nın Lübnan'daki olası ateşkesin uygulanmasını denetleyecek komitede yer almasına karşı olduğu ileri sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv'in Lübnan'daki muhtemel ateşkeste Fransa'nın rol almasını istemediği iddia edildi.
Bu doğrultuda İsrail'in söz konusu talebini ABD tarafına ilettiği ifade edildi.
Tel Aviv yönetiminin bu adıma gerekçe olarak Fransa'nın "İsrail karşıtı duruşunu" gerekçe gösterdiği kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında bu hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.
Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Fransa'nın Ateşkes Denetiminden Rahatsız - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?