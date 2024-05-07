İsrail Gazetecilere Karşı Hedef Gözetiyor - Son Dakika
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İsrail Gazetecilere Karşı Hedef Gözetiyor

İsrail Gazetecilere Karşı Hedef Gözetiyor

Faslı ve Filistinli akademisyenler, İsrail'in gerçeğin aktarılması konusunda önemli bir görevi yerine getiren gazetecileri hedef aldığını belirtti. İİT'ye bağlı Beyt el-Mal Ajansı tarafından düzenlenen sempozyumda konuşan akademisyenler, İsrail'in basın mensuplarını öldürme, alıkoyma veya gözaltına alma gibi eylemlerle susturmayı amaçladığını vurguladı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 135'i aştı ve 40'tan fazlası alıkonuldu veya gözaltına alındı. Akademisyenler, gazetecilerin Filistin ve Gazze Şeridi'nde önemli bir rol oynadığını ve İsrail'in bu nedenle onları hedef aldığını ifade etti.

07.05.2024 18:23
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Faslı ve Filistinli akademisyenler, basın mensuplarının, gerçeğin aktarılması konusunda önemli bir görevi yerine getirdikleri için İsrail tarafından hedef alındığını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı Beyt el-Mal Ajansı tarafından Fas'ın başkenti Rabat'ta "Kudüs ve Filistin örneğinde çatışma bölgelerinde gazetecilik ve basın mensupları" temalı sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma katılan Faslı ve Filistinli akademisyenler gerçeği aktarmada ve neler olup bittiğine ilişkin bilgi verme konusunda gazetecilerin çok önemli bir rol üstlendiğine işaret ederek, İsrail'in basın mensuplarını bu nedenle öldürme, alıkoyma ya da gözaltı gibi eylemlerle hedef aldığını ifade etti.

Filistin'deki ilk özel üniversite Arap Amerikan Üniversitesi'nde görevli Filistinli akademisyen Said Muhammed Ebu Mualla, sempozyumdaki konuşmasında, "Gazetecilik, gazeteciler ve muhabirlerin güvenliğini koruyarak canlı kalması gereken önemli dayanaklardan biri." dedi.

Ebu Mualla, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 135'i aşkın Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini, 40'ının ise alıkonulduğu ya da gözaltına alındığını anımsatarak, "Basın mensupları, İsrail tarafından hedef alınmalarına rağmen Filistin ve Gazze Şeridi'nde önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Filistinli akademisyen, İsrail'in gazetecilere yönelik uygulamalarının İsrail'inkiler de dahil olmak üzere tüm yasaları ihlal ettiğine dikkati çekti.

Filistin Birzeit Üniversitesi'nde görevli Halid Salim Yusuf Selma, İsrail saldırıları altında yaşananları iletmelerinin ne kadar önemli olduğu bilindiği için İsrail'in gazetecileri hedef aldığını kaydetti.

Çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğini aktaran Selma, ayrıca 7 Ekim'den bu yana 70'den fazla kurumun kapatıldığını, 260'dan fazla basın mensubunun yaralandığını ifade etti.

Selma, daha önce Batı'nın İsrail-Filistin meselesine tek bir pencereden baktığını ancak Gazze'ye son saldırılarla aslında neler olup bittiğine dikkati çekildiğini söyledi.

Batı'nın bakış açısındaki değişikliğin, Batı'daki üniversitelerde yaygın hale gelen protestolarla kendisini gösterdiğini ifade eden Selma, şunları söyledi:

"Bu üniversitelerdeki protestoların etkisi bugün ortaya çıkmayacak ancak gösterilere katılan öğrencilerin ileride yazar, gazeteci, şair ve karar alıcı olacağı göz önüne alındığında önümüzdeki on veya yirmi yıl içerisinde etkisini görmek mümkün."

Selma bu öğrencilerin, gerçekleştirmek için birkaç on yıldır çaba sarf edilen bir anlatıyı üretmek için Gazze'nin ruhunu yeniden oluşturabileceğini belirtti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 142 gazeteci hayatını kaybetti ve onlarcası alıkonuldu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Fas, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazetecilere Karşı Hedef Gözetiyor - Son Dakika

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