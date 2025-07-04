İsrail Gazze'de 1 askerini kaybetti

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenlediği, gıda ve insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde 1 askerinin öldüğünü, 2 askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 53. Tabur'dan Çavuş Asaf Zamir'in (19) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Zamir'in öldüğü olayda aynı birimden 2 askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Son 48 saatte Gazze'de 3 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı, 439'u kara saldırılarında olmak üzere 883'e yükseldi.