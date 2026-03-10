İsrail Gazze'de 6 Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
İsrail Gazze'de 6 Filistinliyi Öldürdü

10.03.2026 15:05
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve güneyinde 6 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde 6 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapan askerlerin, dün Sarı Hat'tı geçen 4 kişiyi tespit ettiği öne sürüldü.

Açıklamada 3 kişinin ateş açılarak öldürüldüğü aktarılırken diğer kişinin akıbetine dair bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde de 3 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 649 kişi hayatını kaybederken, 1730 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Sarı Hat nedir?

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu planın ilk aşaması kapsamında oluşturulan "Sarı Hat" İsrail ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor ve İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 53'lük bölümünü işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA

