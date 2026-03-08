İsrail, Gazze'de 700 Filistinli Kadını Gözaltına Aldı - Son Dakika
İsrail, Gazze'de 700 Filistinli Kadını Gözaltına Aldı

08.03.2026 14:17
Filistinli kadınlar gözaltında şiddet ve insan hakları ihlallerine maruz kalıyor, çağrı yapıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında 700 Filistinli kadını gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail, Gazze'ye soykırım başlatmasından bu yana Filistin topraklarında 700 kadını gözaltına aldı. Bunlardan 72'si hala hapishanede; çoğunluğu da Damon Hapishanesinde tutuluyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca hapishanedeki Filistinli kadınların 19'unun hasta, 32'sinin anne olduğu ve 3'ünün ise henüz reşit olmadığı bilgisi verildi.

Filistinli kadınlardan 17'sinin herhangi bir suçlama yöneltilmeden "idari tutuklu" olarak hapsedildiği kaydedilen açıklamada, 16 kadının provokasyon iddiasıyla tutulduğu, 5'inin ise farklı suçlamalarla itham edildiği aktarıldı.

Gözaltıların üniversite öğrencisi, aktivistlerin yanı sıra ev hanımı ya da doğrudan siyasi faaliyeti olmayanları da kapsadığı belirtildi.

Filistinli kadınların çoğunun, gözaltı anında fiziksel, psikolojik ve cinsel saldırılara maruz kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, gözaltı ve hapishane sürecine tanık olanlar, Filistinli kadınların taciz, çıplak arama ve tecavüz tehdidine maruz kaldığını ifade ediyor.

Ortak açıklamada, hapishanelerin sürekli soykırım suçunun işlendiği alanlardan biri haline geldiği, işkence kamplarına dönüştüğüne işaret edilerek Filistinli tüm kadınların, hiçbir koşul veya kısıtlama olmaksızın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

