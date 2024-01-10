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İsrail, Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'nin Bitişiğindeki Evleri Vurdu: 40 Ölü - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'nin Bitişiğindeki Evleri Vurdu: 40 Ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bitişiğindeki evi vurması sonucu 40 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze\'de Aksa Şehitleri Hastanesi\'nin Bitişiğindeki Evleri Vurdu: 40 Ölü
10.01.2024 - 20:04,
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bitişiğindeki evi vurması sonucu 40 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail'in yalan beyanlarıyla kamuoyunu yanıltmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, güvenli bölge olarak ilan ettiği Deyr el-Belh bölgesinde Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bitişiğindeki evi vurduğu belirtildi.

Saldırı nedeniyle en az 40 kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in iddia ettiğinin aksine Gazze'de hiç güvenli bölge olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısı net bir şekilde paylaşılmadı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar ve katliamların şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, dünyaya siviller, çocuklar ve kadınlara yönelik soykırımın durdurulması için çağrıda bulunuldu.

Kaynak: AA
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