İsrail Gazze'de Aşı Kampanyasını Engelliyor

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde çocuk felci aşı kampanyasına engel olmaya çalıştığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail çocuk felci aşı kampanyasını her yolu deneyerek engel olmaya çalışıyor. Aşı uygulayacak ekiplerin Gazze'nin kuzeyine ulaşmasına izin vermiyor. Aşının Gazze kentinde uygulanmasına da engeller koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Çocuk felci aşı kampanyasının başarısız olma riskiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu sadece Gazze'yi değil aynı zamanda tüm çevre bölgeleri de tehdit eden bir çocuk felci salgınının devam etmesi anlamına geliyor." denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının elindeki tüm imkanları kullandığı belirtilen açıklamada, çocuk felci aşısı kampanyasının devamı ve başarıya ulaşması karşısında İsrail'in koyduğu engelleri aşmak için alternatifler araştırıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.