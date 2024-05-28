İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için teklif gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için teklif gönderdi

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için teklifini Mısır ve Katarlı aracılara ilettiği bildirildi. Müzakerelerin gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'da başlaması bekleniyor. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesinin ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

28.05.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için teklifini Mısır ve Katarlı aracılara ilettiği bildirildi.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, müzakerelerin gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'da başlaması bekleniyor.

KAN, müzakerelere katılan yabancı tarafların "İsrail'in Refah'ta askeri faaliyetlerini genişletmesinin müzakereleri zorlaştıracağı" uyarısında bulunduğunu aktardı.

Haberde sunulan teklifin ayrıntılarına dair bilgi verilmezken, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerde aracı pozisyonunda olan Mısır ve Katar'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de yeniden karadan saldırı başlatmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 6 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 binden fazlası çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, en az 79 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Hamas, Katar, Mısır, Gazze, Doha, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için teklif gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
15:51 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 18:18:07. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için teklif gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement