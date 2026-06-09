İsrail Gazze'de Balıkçıları Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Gazze'de Balıkçıları Gözaltına Aldı

09.06.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail donanması, Gazze açıklarında 9 balıkçıyı gözaltına aldı; saldırılar devam ediyor.

İsrail donanmasının, Gazze Şeridi açıklarında balıkçı teknelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı bildirildi.

"Balıkçı Komiteleri Birliği" Başkanı Zekeriya Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş gemilerinin sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyindeki Şeyh Aclin açıkları ile Deyr el-Belah kenti açıklarında çalışan balıkçı teknelerine yoğun ateş ve top mermileriyle saldırdığını söyledi.

Bekir, İsrail donanmasına bağlı unsurların 9 balıkçıyı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü, balıkçıların akıbetine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını ifade etti.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden uygulamalarını sürdürdüğünü belirten Bekir, İsrail donanmasının Gazze sahili boyunca balıkçı teknelerini düzenli olarak hedef aldığını kaydetti.

Gazze'deki balıkçılar, İsrail'in saldırılarında balıkçı teknelerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesinin ardından geçimlerini küçük ve ilkel teknelerle sağlamaya çalışırken, denizde sık sık saldırı ve engellemelerle karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında çok sayıda balıkçının hayatını kaybettiği veya yaralandığı, bazı balıkçıların da gözaltına alındığı ve teknelerinin batırıldığı belirtiliyor.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı iki yıl süren bir soykırım savaşı başlattı. Söz konusu saldırılar sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı. Ayrıca bölgedeki altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.???????

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, günlük bombardımanlarını sürdürerek saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 970 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 bin 63 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Balıkçılık, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Balıkçıları Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:01:31. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Balıkçıları Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.