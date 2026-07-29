İsrail, Gazze'de Cami Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Gazze'de Cami Yıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bir camiyi silah deposu gerekçesiyle yıktığını açıkladı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde silah deposu olarak kullanıldığını iddia ettiği bir camiyi hedef alarak yıktığını kabul etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerinde Hamas'a ait olduğu iddia edilen silah depolarına saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Söz konusu silah depolarından birinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir cami olduğu öne sürüldü.

Caminin hedef alınarak yıkıldığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, dün, Gazze kentindeki Hristiyan Gençler Birliği Derneği (YMCA) yakınında bulunan El-Muttakin Camisi'ni hedef alarak yıkımına yol açmıştı.

İsrail saldırısında cami çevresindeki çadırların da zarar görmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüzlerce Filistinli yeniden güvenli yer arayışına girmişti.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze Şeridi'ndeki 1275 camiden 1050'sini saldırılarıyla tamamen yıktığını, 191'ine de zarar verdiğini duyurmuştu.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 173 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ı ise ağır yıkıma uğradı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Cami Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim

14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:14:40. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de Cami Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.