İsrail Gazze'de Filistinlileri Yerinden Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Gazze'de Filistinlileri Yerinden Ediyor

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarını artırarak Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.

11.04.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, 18 Mart'ta ateşkesi bozup saldırılarına yeniden başladığı Gazze Şeridi'nde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıların yanı sıra açlık ve zorla yerinden edilmeyle mücadele ediyor.

Yaklaşık 365 kilometrekareye sahip Gazze'nin yüzde 65'ini işgal eden İsrail ordusu, yayımladığı yeni sözde "tahliye" uyarılarıyla Filistinlileri yerinden etmeyi sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki bazı bölgelerin boşaltılması tehdidinde bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yeni bir sözde "tahliye" duyurusu yaptı.

Sosyal medya hesabından bir harita yayımlayan Adraee, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

Adraee, söz konusu İsrail ordusunun "şiddetli bir şekilde operasyon" yürüttüğünü belirterek, Filistinlilere buraları derhal terk etmeleri çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başladığı Gazze'deki işgalini her geçen gün daha da genişletiyor.

Sözde "tampon bölge" bahanesiyle Gazze'nin yüzde 65'ini işgal eden İsrail ordusu, Filistinlileri gün aşırı zorla yerinden ediyor.

İsrail ordusu, "tampon bölge" ilan ettiği yerlerde Filistinlilere ait yapıları iş makinalarıyla yıkıyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sı yıkıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, bölgede 160 bin konut tamamen, 193 bin konut kısmen yıkılırken 83 bini ise kullanılamaz hale geldi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Filistinlileri Yerinden Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik

15:45 İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
12:58 “Gençlik nereye gidiyor“ dedirten bir görüntü daha Döverek tek tek özür dilettiler "Gençlik nereye gidiyor?" dedirten bir görüntü daha! Döverek tek tek özür dilettiler
23:20 Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:20 Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
22:12 Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
21:59 CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 16:14:30. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Filistinlileri Yerinden Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement