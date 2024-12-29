İsrail Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi

Güncel

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında en az 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin kampın güneyine düzenlediği hava saldırısı sonucu hastaneye 1 kişinin naaşı ile 3 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

AA muhbirinin sağlık personelinden aldığı bilgiye göre de İsrail güçleri kampın batısında silahlı insansız hava aracıyla sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın, 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.