İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'de açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerde insani yardım bekleyenlere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, 83 kişiyi yaraladı. İsrail'in saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle Gazze'de açlık ve kıtlık durumu yaşanmaktadır. İsrail güçleri, gece sokaklara dökülen yüzlerce Filistinliye ateş açarak katliam yaptı. Elektrik olmayan ve yıkılan yolların olduğu karanlıkta bir torba un alabilmek için yürüyen Filistinliler, El-Kuveyt Kavşağı'nda toplandı. İsrail'in güçleri, yardım almak için toplanan Filistinlilere ateş açtı ve 6 kişi öldü, 83 kişi yaralandı. Yaralılar Şifa Hastanesine nakledildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, İsrail güçlerinin saldırısında ölen ve yaralanan Filistinlilerin taşındığı yardım kamyonu görüntülendi.

14.03.2024 12:36
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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, 83'ünü yaraladı.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'nin kuzeyinde yüzlerce Filistinlinin un yardımı alabilmek için gece sokaklara dökülmesinin ardından İsrail güçleri katliam yaptı.

Elektriğin olmadığı ve İsrail saldırılarının yıktığı yollarda gecenin karanlığında bir torba un alabilmek için yürüyen Filistinliler, El- Kuveyt Kavşağı'nda toplandı.

Erken gelenler bir torba da olsa un alabilirken, bazıları eli boş döndü bazıları ise bu uğurda canından oldu.

Gazze'de 2,3 milyon Filistinliyi açlığa sürükleyen İsrail'in güçleri, El-Kuveyt Kavşağı'nda yardım almak için toplanan Filistinlilere ateş açtı.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail güçlerinin El-Kuveyt kavşağında yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişinin öldürüldüğünü, 83 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Haberde, yaralıların Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine nakledildiği ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan videolarda yardım taşıyan kamyonun İsrail güçlerinin saldırısında öldürülen ve yaralanan Filistinlileri taşımak için kullanıldığı görülüyor.

Kamyonun kasasında, evlerine bir torba un götürmek için hayatlarını tehlikeye atan ve İsrail kurşunlarına hedef olan çok sayıda ölü ve yaralı Filistinlinin olduğu görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü - Son Dakika

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