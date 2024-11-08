İsrail Gazze'de Okula Saldırdı: 12 Ölü - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Okula Saldırdı: 12 Ölü

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İsrail ordusu, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 12 kişiyi öldürdü.

08.11.2024 02:10
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- İsrail Gazze'de yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: En az 12 ölü, çok sayıda yaralı

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Shati Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin batısındaki Shati Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu'na yönelik İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken, yaşanan vahşet ve panik anları ise amatör kameralara yansıdı.

Ölü sayısı 43 bin 400'ü aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda en az 43 bin 469 kişinin hayatını kaybettiği, 102 bin 561 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Okula Saldırdı: 12 Ölü - Son Dakika

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