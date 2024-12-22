İsrail Gazze'de Saldırı: 2 Ölü, 23 Yaralı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın 3. Bloğunda bir grup sivilin toplandığı alanı bombaladı.

Kaynaklar, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı bir okulun bahçesine Quadcopter tipi drondan ateşlenen bomba ile saldırı düzenlediği ve 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.