İsrail Gazze'de Sivil Hedeflere Saldırdı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yine bir evi bombaladığı ve saldırıda en az 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde bir evi vurdu.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze kentinde Filistinli "Daya" ailesinin evine düzenlediği saldırı sonrası, ölü ve yaralıların sivil savunma ekiplerince enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına karşın İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.

İsrail ordusunun, akşam saatlerinde Gazze kentinde sivilleri hedef aldığı hava saldırılarında ikisi çocuk olmak üzere 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Söz konusu çocukların kardeş oldukları aktarılmıştı.