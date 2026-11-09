İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı alanları vurdu, 18 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ve ateş açarak düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli yaralandı.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle beldesinde Filistinlilerin toplandığı bir alana İsrail İHA'sı tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, Gazze kent merkezinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde yer alan Tayran Kavşağı yakınlarındaki Reys Mahallesi'nde Filistinlilerin toplandığı bir alanın İsrail İHA'sı ile hedef alınması sonucu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kentteki Tac bölgesinde bir evin çatısının da İHA ile bombalandığı ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya beldesinin batısındaki El-Faluce bölgesinde Et-Tayyib Düğün Salonu'nun arkasında toplanan sivillere yönelik İHA saldırısında ise 3 Filistinli yaralandı.

Öte yandan Beyt Lahiya beldesinin batısındaki Sudaniyye bölgesinde bulunan bir Filistinli genç, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu.

Gencin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Cibaliya beldesi ile Sudaniyye bölgesindeki evlere ve yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına yoğun ateş açtığını, ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde işgal altında tuttuğu alanlarda kalan bina ve tesisleri patlatarak yıkmaya devam ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimleri de hedef alındı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinden bir kaynak, "Hamed Kenti" konut kompleksinde bulunan bir Filistinli gencin İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun Han Yunus'un güneyi ve doğusuna ateş açtığını, topçu birliklerinin ise Batn es-Semin bölgesini bombaladığını bildirdi.

Gazze'nin orta kesiminde ise İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna yoğun ateş açtığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü ve bu ihlaller sonucu şu ana kadar 1613 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 833 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Söz konusu ateşkes anlaşması, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı, 74 binden fazla kişinin ölümüne, 175 binden fazla kişinin yaralanmasına ve sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip olmasına yol açan iki yıllık soykırımın ardından sağlanmıştı.