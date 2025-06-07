İsrail, Gazze'de Taylandlı Esir Pinta Nattapong'un Cesedini Buldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Tayland vatandaşı esir Pinta Nattapong'un cesedine ulaştığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, cesedin Refah'tan çıkarılarak İsrail'e getirildiği aktarıldı.

Nattapong'un 7 Ekim 2023'te Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim yeri Nir Oz'dan esir alındığı belirtilen açıklamada, esirin Gazze Şeridi'ndeyken öldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail polisi, İsrail ordusu ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle Ulusal Adli Tıp Enstitüsünde yapılan kimlik tespitinin ardından Tayland devletinin ve esir ailesinin konu hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve 18 Mart'ta İsrail tarafından bozulan ateşkes anlaşması kapsamında 5 Taylandlı esir canlı olarak serbest bırakılmıştı.

İsrail'in Walla sitesinin İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Gazze'de 55 esirin kaldığı iddia ediliyor.

Bu esirlerden 20'sinin canlı, 33'ünün ölü olduğu düşünülürken diğer 2'sinin durumu ise bilinmiyor.